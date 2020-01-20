Во ВГИКе опровергли информацию об инсульте у Соловьева

Кинорежиссер Сергей Соловьев проходит плановое обследование. Об этом рассказала «Звезде» директор Центра НоиПК ВГИКа Алевтина Николаева-Чинарова.

Также она опровергла информацию о том, что у Соловьева был инсульт.

«Он в больницу планово лег и, как говорит Таня Друбич, что ничего там страшного нет, ему полечиться надо», - сообщила Николаева-Чинарова.

По ее словам, Соловьев недавно потерял сына, и эта трагедия серьезно подорвала его здоровье.

Ранее канал Mash сообщил, что у кинорежиссера был диагностирован ишемический инсульт, медики его состояние оценивают как крайне тяжелое. 20 января, по информации ТАСС, Соловьев был переведен из обычной палаты в реанимацию.