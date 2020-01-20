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Секретные лаборатории: как из крыс пытались вырастить суперсуществ

Татьяна Полуказакова
13:23 20.01.2020
Чем закончился эксперимент советских ученых? Смотрите в новом выпуске программы «Скрытые угрозы» на телеканале «Звезда».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Stefan Klein, imageBROKER.com, Globallookpress

В 1929 году в Саратове в обстановке строжайшей секретности была создана биологическая лаборатория, в которой пытались вырастить суперсуществ. Исходным материалом стали крысы.

Лаборатория не прекращала работу даже в годы Великой Отечественной войны. Военные и ученые изучали возможности крыс. Эти грызуны обладают уникальным чутьем, фантастической живучестью, а их челюсти способны разгрызать металл и бетон. Результаты тех экспериментов засекречены до сих пор. Однако в 70-е годы их попытались повторить на биофаке МГУ.

«В ряду грызунов серая крыса самая умная. Был использован специальный метод оценки интеллектуальных способностей. Они даже адаптируются к ядам, потому что может появляться сначала физиологическая, а потом и генетическая устойчивость к ядам. Они просто не реагируют на них. Они могут их поедать, и с ними ничего не будет», - объясняет доктор биологических наук Валентин Рыльников.

Крысы значительно превосходят людей в приспособляемости к различным экстремальным условиям. Эти грызуны отлично живут и плодятся как в холодильных установках при температуре минус 18-20 градусов, так и за обшивкой паровых котлов, где постоянно стоит жара около 40 градусов. Стекловата считается для человека экологически опасным изоляционным материалом. А крысы с удовольствием строят в ней гнезда и растят потомство. Также они с легкостью переносят и смертельные для человека дозы радиации.

Чем закончился эксперимент советских ученых? Почему крыс называют претендентом номер один на звание нового хозяина Земли? И какую угрозу современные крысы представляют для людей? Не пропустите новый выпуск программы «Скрытые угрозы» 20 января в 19.40 на телеканале «Звезда».

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