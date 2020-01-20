В Москве ожидаются резкие колебания атмосферного давления

В ближайшие дни жителей Москвы ожидают резкие колебания атмосферного давления, с ночи на вторник давление будет падать.

Как сообщается на портале «Метеоновости», в ночь на вторник в столице начнет интенсивно падать атмосферное давление. Днем 21 января оно составит 740 миллиметров ртутного столба, относительно понедельника упав на 15 единиц.

«22 января давление снизится еще на 5-7 миллиметров ртутного столба и окажется ниже нормального на 10-12 единиц, при этом уже утром 21 января ветер в порывах может достигать силы 12-14 метров в секунду», - сказано в публикации на портале.

В ночь 23 января в тылу циклона атмосферное давление начнет повышаться, однако эти колебания будут не такими большими, как в ближайшие сутки.