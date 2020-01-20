Эвакуационный выход из отеля в Перми, где погибли люди, был закрыт

Мини-отель «Карамель» в Перми, в котором из-за прорыва трубы погибли пять человек, располагался в подвале и не имел эвакуационного выхода, сообщила управляющая компания «Профи-дом» на своей странице во Вконтакте.

В сообщении сказано, что прорыв образовался на участке транзитной трубы 1962 года постройки. Уточняется, что данный участок был бесхозным, с 12 декабря 2019 года его передали в управление ООО «Пермская сетевая компания».

«Главный инженер Пермской сетевой компании Вячеслав Ермаков рассказал, что в здании отсутствовала герметизация ввода теплосети: это и привело к попаданию воды в подвал», - сообщает управляющая компания.

Управляющая компания выразила соболезнования родственникам и знакомым погибших и пострадавших.

Трубу отопления прорвало ночью 20 января, кипяток хлынул в подвал жилого пятиэтажного здания, где располагался хостел «Карамель». Тела пяти человек, в том числе одного ребенка, нашли после того, как из помещения откачали воду. Еще трое пострадавших доставлены в больницу с ожогами. Пострадали и двое спасателей во время ликвидации последствий аварии.