СМИ: режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
По информации некоторых изданий, у кинорежиссера диагностировали ишемический инсульт.
© Фото: АГН Москва, Global Look Press
Народный артист РФ Сергей Соловьев переведен из обычной палаты в реанимацию.
«Сергей Александрович переведен из обычной палаты в реанимацию, другие подробности о его состоянии мы не даем», - сказал ТАСС источник в окружении кинематографиста.
Канал Mash сообщил, что у кинорежиссера ишемический инсульт, медики его состояние оценивают как крайне тяжелое.
Соловьев известен зрителям как режиссер таких фильмов, как «Три сестры», «Асса» и «Дом под звездным небом».