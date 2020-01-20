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По Крымскому мосту прошли 100 поездов

Александра Арсентьева
12:30 20.01.2020
Пик пассажиропотока пришелся на 3 января, тогда по мосту проехали 2,8 тысячи человек.
По Крымскому мосту прошли 100 поездов
© Фото: Инфоцентр «Крымский мост»

По Крымскому мосту прошли первые 100 поездов, на своих маршрутах перевезя 85 тысяч пассажиров.

«100 пассажирских поездов прошли по Крымскому мосту почти за месяц. Они перевезли на своих маршрутах 85 тысяч пассажиров», - говорится в сообщении инфоцентра «Крымский мост».

Отмечается, что пик пассажиропотока пришелся на 3 января, тогда по мосту проехали 2,8 тысячи человек.

По информации пресс-службы, юбилейным, сотым по счету стал поезд, который следовал из Севастополя в Петербург. Керченский пролив он пересек 19 января.

Движение по железнодорожной части Владимир Путин открыл 23 декабря 2019 года.

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