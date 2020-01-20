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Стали известны детали продажи «красивых» номеров в России

Ирина Егорова
12:06 20.01.2020
Минэкономики подготовило проект, согласно которому автомобилисты получат доступ к перечню «красивых» номеров через уплату повышенной госпошлины либо смогут выкупить их на региональных аукционах.
Стали известны детали продажи «красивых» номеров в России
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости

Минэкономики подготовило проект постановления правительства, позволяющий гражданам резервировать за собой и выкупать «красивые» автомобильные номера через портал Госуслуг. За «красивый» номер, с бронью конкретных комбинаций букв и цифр, автовладельцу придется заплатить повышенную госпошлину либо выкупить его в ходе аукциона.

Причем размер госпошлины будет определяться отдельно в конкретном регионе - она может быть повышена или понижена от установленной в Налоговом кодексе размере пошлины. Она же будет обозначена как стартовая для проведения торгов. Конкурсы будут длиться 30 дней, один гражданин сможет участвовать в торгах не более 5 раз одновременно. 50% поступлений от уплаты госпошлины будет переходить в региональный бюджет.

До 1 июня 2020 года Минфин РФ установит требования к операторам электронных площадок, где будут проводиться аукционы по продаже автономеров. Официально купить «красивый» номер будет возможно с 1 января 2021 года, когда постановление вступит в силу.

Средняя цена «красивого» номера будет составлять 300 тысяч рублей. По данным ведомства, цена за отдельные номера может варьироваться от 10 тыс. до 10 млн руб. за штуку.

Ранее стать обладателем номера с «удачной» буквенно-числовой комбинацией можно было, приобретя его в интернете, либо купив поддержанный автомобиль, на котором такой был уже установлен.

Закон «О государственной регистрации транспортных средств» приняли в 2018 году, а вступил он в силу 1 января 2020 года.

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