В больнице рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы в хостеле в Перми
Пострадавшие поступили в лечебное учреждение ночью 20 января.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Properm.ru
В больнице рассказали о состоянии здоровья людей, пострадавших при прорыве трубы в мини-отеле в Перми.
«Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран - 35%. А также двое мужчин, один возрастом 35 лет с площадью ожогов 25% и мужчина 28 лет, у него площадь ожогов составляет 15%. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчин - средней тяжести. Сейчас проводится необходимый комплекс обследований и лечения для данной категории больных», - рассказал «Звезде» заведующий отделением ГБУЗ ПК «ГКБ имени Гринберга» Андрей Бабиков.
Прорыв трубы отопления в мини-отеле произошел в ночь на 20 января. В результате происшествия погибли пять человек.
Глава Пермского края дал поручение оказать помощь пострадавшим и семьям погибших.