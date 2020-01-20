В больнице рассказали о состоянии пострадавших при прорыве трубы в хостеле в Перми

«Поступила женщина, 33 года, общая площадь ожоговых ран - 35%. А также двое мужчин, один возрастом 35 лет с площадью ожогов 25% и мужчина 28 лет, у него площадь ожогов составляет 15%. Состояние женщины оценивается как тяжелое, состояние мужчин - средней тяжести. Сейчас проводится необходимый комплекс обследований и лечения для данной категории больных», - рассказал «Звезде» заведующий отделением ГБУЗ ПК «ГКБ имени Гринберга» Андрей Бабиков.

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