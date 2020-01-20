Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
Также Земан прокомментировал отставку российского правительства, которая прошла на прошлой неделе.
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Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком.
«Президент Путин - сильная политическая фигура, почти никто не отрицает это», - сказал Земан в интервью пражской радиостанции Frekvence1.
Также Земан прокомментировал отставку российского правительства, которая произошла на прошлой неделе. Он отметил, что «неплохо» ладил с экс-премьером Дмитрием Медведевым.
Что касается нового главы правительства Михаила Мишустина, то его личность президент Чехии оставил без комментариев, потому как пока с ним не знаком.