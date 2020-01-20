Президент Чехии назвал Путина сильным политиком

Чешский президент Милош Земан назвал российского лидера Владимира Путина сильным политиком.



«Президент Путин - сильная политическая фигура, почти никто не отрицает это», - сказал Земан в интервью пражской радиостанции Frekvence1.

Также Земан прокомментировал отставку российского правительства, которая произошла на прошлой неделе. Он отметил, что «неплохо» ладил с экс-премьером Дмитрием Медведевым.

Что касается нового главы правительства Михаила Мишустина, то его личность президент Чехии оставил без комментариев, потому как пока с ним не знаком.