Синоптики пообещали москвичам апрельскую погоду

На этой неделе температура воздуха в столице превысит климатическую норму на 11-12 градусов.

«Это апрельская погода. Мы даже прогнозируем в начале недели температуру плюс 3-5 градусов», - рассказал РБК исполняющий обязанности главы Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в понедельник в Москве потеплеет до плюс 1-3 градусов, а во вторник - столбики термометра покажут плюс 3-5 градусов.

В среду температура установится на отметках от нуля до двух градусов выше нуля. Как отметил Вильфанд, в четверг из-за смены направления ветра с западного на северо-западный в мегаполисе похолодает. По прогнозам метеоролога, ночью в четверг будут отрицательные температуры. В пятницу будет наблюдаться легкий мороз, ночью - до 4-9 градусов ниже нуля.

Уже в пятницу днем теплая погода начнет возвращаться в Москву, добавил синоптик.