Шойгу провел в Москве встречу с главой ОДКБ

И. о. министра обороны РФ Сергей Шойгу провел встречу с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем.

«Рад приветствовать Вас в стенах Минобороны России. Хочу с одной стороны поздравить Вас со столь высоким назначением, а с другой стороны - обсудить с Вами наиболее актуальные вопросы дальнейшей работы той структуры, которую Вам предстоит возглавить. Вопросов много важных и нужных для укрепления и самой организации, и продвижения дальнейших планов, которые намечены главами наших государств», - сказал Шойгу.

Организация Договора о коллективной безопасности - региональная международная организация, провозглашаемыми целями деятельности которой являются «укрепление мира, международной и региональной безопасности и стабильности, защита на коллективной основе независимости, территориальной целостности и суверенитета государств-членов, приоритет в достижении которых государства-члены отдают политическим средствам».