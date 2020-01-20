Опубликовано видео с места трагедии в пермском хостеле

СК России опубликовал видео с места трагедии в Перми, где ночью 20 января в хостеле «Карамель» прорвало трубу отопления. На кадрах видно, что мини-отель расположен в жилом здании, а из подвала под вывеской «Карамель» все еще идет пар.



На месте находятся сотрудники следственного комитета. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Глава следственного ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат.

Ночью 20 января прорвало трубу отопления и горячая вода хлынула в подвал дома, на цокольном этаже которого находится мини-отель «Карамель».

Погибли пять человек, среди них один ребенок, еще трое были госпитализированы - все являлись постояльцами хостела. Ожоги получили еще два спасателя.

По предварительной информации, прорвавшуюся трубу не меняли ни разу за 50 лет, а только ремонтировали.