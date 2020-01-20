Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликовано видео с места трагедии в пермском хостеле

Ирина Егорова
11:16 20.01.2020
В результате прорыва трубы отопления погибли пять человек, среди них один ребенок.
© Видео: СК РФ © Фото: СК РФ

СК России опубликовал видео с места трагедии в Перми, где ночью 20 января в хостеле «Карамель» прорвало трубу отопления. На кадрах видно, что мини-отель расположен в жилом здании, а из подвала под вывеской «Карамель» все еще идет пар.

На месте находятся сотрудники следственного комитета. СК РФ возбудил уголовное дело по факту гибели людей. Глава следственного ведомства Александр Бастрыкин поручил передать дело в центральный аппарат

Ночью 20 января прорвало трубу отопления и горячая вода хлынула в подвал дома, на цокольном этаже которого находится мини-отель «Карамель».

Погибли пять человек, среди них один ребенок, еще трое были госпитализированы - все являлись постояльцами хостела. Ожоги получили еще два спасателя.

По предварительной информации, прорвавшуюся трубу не меняли ни разу за 50 лет, а только ремонтировали.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата20.01.2020, 08:42
Дело о гибели людей в хостеле в Перми передано в центральный аппарат СК
Дата20.01.2020, 06:00
Шойгу отметил работу военных инженеров при разминировании Сирии и Лаоса
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата20.01.2020, 10:23
Корвет «Гремящий» завершил испытания в Баренцевом море
Дата20.01.2020, 00:50
Историческая амнезия: как Польша стирает память о тысячах погибших советских солдат, освободивших ее от фашистов
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
12:07 В стране и мире
СМИ: режиссера Сергея Соловьева перевели в реанимацию
12:06 В стране и мире
Стали известны детали продажи «красивых» номеров в России
11:58 В стране и мире
Видео
Шойгу провел в Москве встречу с главой ОДКБ
11:51 ОПК
Ростех предложил создать авиакомпанию с отечественными самолетами
11:45 В стране и мире
Президент Чехии назвал Путина сильным политиком
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Всевидящее око: военные инженеры показали работу метательной камеры «Сфера» в Сирии
Видео
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Назван ночной симптом-предвестник развития онкологии
Видео
«Выбора не было»: принц Гарри объяснил решение отказаться от королевских полномочий
Видео
Ракета ПЗРК поражает цель: замедленная съемка
Видео
Защита в движении: «Панцирь-С1» за 60 секунд
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.