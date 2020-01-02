Премьер Туниса представил президенту страны состав нового правительства

В среду, 1 января, премьер Туниса Аль-Хабиб аль Джамали представил президенту страны Каису Саиду состав будущего кабинета министров.

По данным местного новостного портала «Эль-Нашра», теперь главе Туниса, согласно процедуре, предстоит обратиться в парламент для проведения заседания с целью выразить поддержку правительству Аль-Хабиба аль Джамали.

В середине октября прошлого года Каис Саид был избран новым президентом Туниса. Досрочные выборы в стране были назначены после смерти бывшего главы Аль-Баджи Гаида ас-Себси.

Позже, в ноябре, Саид поручил Аль-Хабибу аль-Джамали сформировать новое правительство. Последний, в свою очередь, заявлял, что приоритетами работы его кабинеты станут экономические реформы и борьба с коррупцией по всей стране.