Врачи подтвердили гибель ребенка при прорыве трубы в пермском хостеле

Среди погибших при прорыве трубы отопления в мини-отеле «Карамель» в Перми есть ребенок. Этот факт подтвердили в региональном Минздраве.

ЧП произошло в ночь на 20 января, когда люди еще спали. Жертвами трагедии стали пять человек, еще шесть (среди них двое спасателей) пострадали.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело, дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Прокуратура, в свою очередь, проверяет, законно ли работал мини-отель. По словам очевидцев, там даже не было запасного выхода.