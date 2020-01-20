Зеленский назвал условие для своей отставки

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, согласно украинской Конституции, ему пришлось бы уйти в отставку, если бы ему предъявили обвинения «в какой-то подлинной коррупции».

«Если бы меня обвинили в какой-то подлинной коррупции - а не в какой-то политической вещи - чем-то, что действительно произошло, тогда, согласно Конституции, мне пришлось бы уйти в отставку», - сказал он в интервью The Times of Israel.

Данный повод он озвучил в своем ответе на вопрос о борьбе израильского премьера Биньямина Нетаньяху с обвинениями в коррупции.