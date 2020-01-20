После прорыва трубы отопления в Перми организована работа горячей линии

Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое , состояние еще двоих - средней тяжести. Также пострадали два спасателя . СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Оно было передано в центральный аппарат ведомства.

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