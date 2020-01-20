После прорыва трубы отопления в Перми организована работа горячей линии
В результате трагедии погибли пять человек, еще трое пострадали. Все они являлись постояльцами отеля.
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Министерство территориальной безопасности Пермского края организовала работу телефонной линии в единой дежурной диспетчерской службе. Родственники пострадавших и погибших могут позвонить по номеру 246-04-00.
Ранее губернатор Пермского края поручил оказать помощь пострадавшим и семьям жертв.
Пять человек погибли в результате прорыва трубы отопления в мини-отеле «Карамель» 20 января.
Состояние одного пострадавшего оценивается как тяжелое, состояние еще двоих - средней тяжести. Также пострадали два спасателя. СК возбудил уголовное дело по факту случившегося. Оно было передано в центральный аппарат ведомства.