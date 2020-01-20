Зеленский выступил против вовлечения Украины во внутренние дела США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не должно быть вовлечено во внутриполитические процессы в США.

«Это их (американцев - прим. ред.) страна, и они относятся к своей стране так, как им нравится. И я не хочу, чтобы они вовлекали нас в дела, связанные с их внутренней политикой», - заявил украинский лидер в интервью изданию The Times of Israel.

По словам Зеленского, он продолжает линию поведения, которая направлена на избежание какого-либо участия Украины в политической ситуации в Соединенных Штатах.

Президент добавил, что он сделал все необходимое, чтобы сформировать «хорошие, надежные и прочные отношения» со стратегическим партнером - США.