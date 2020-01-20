Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ветра
Сильный ветер будет «гулять» по столице два дня, до 22 января.
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В столичном регионе объявлен желтый уровень погодной опасности из-за ветра.
«Погода потенциально опасна. Ветер. Период предупреждения с 11.00 20 января до 11.00 22 января», - говорится в сообщении Гидрометцентра России.
Согласно прогнозу, ветер может усилиться до 11 метров в секунду, а в среду достигать 15-16 м/c.
По температурным показателям январь можно считать апрелем. 3-5 градусов выше нуля - это на 11-12 градусов выше климатической нормы, сообщали ранее в Гидрометцентре.