Смертельное ДТП с маршруткой произошло в Подмосковье: видео
Трагедия произошла в результате столкновения маршрутки и легковушки на Ярославском шоссе.
© Видео: Инцидент Москва, VK © Фото: Инцидент Москва, vk
Поздно вечером в воскресенье, 19 января, в районе Сергиева Посада произошло ДТП с участием маршрутного такси и легкового автомобиля.
По предварительным данным, один человек погиб, еще четверо получили травмы различной степени тяжести.
«Пострадавшие четыре человека, которые находились в маршрутном такси, доставлены для осмотра в ЦРБ Сергиева-Посада», - пишет ТАСС.
Для ликвидации последствий аварии были привлечены 22 человека и 7 единиц техники, среди которых семь сотрудников и две единицы техники МЧС России.
Обстоятельства произошедшего выясняются.