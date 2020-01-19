В Гидрометцентре рассказали, когда в столице выпадет снег

Синоптики ожидают, что уже в среду в Москве может выпасть снег. По прогнозам, снег будет идти в столице около трех дней. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Уже во второй половине дня в среду, ближе к ночи, и в четверг мы прогнозируем снег, потому что в четверг ночные температуры будут минус 1 - минус 6, дневная температура - 0 - минус 2. И в пятницу тоже. Снег, конечно, не сумасшедший будет, но все-таки», - приводит слова Вильфанда ТАСС.

Синоптики ожидают, что в столице образуется снежный покров, из-за усиления ветра возможны метели. Но уже к выходным столбики термометров вновь поползут вверх.

Ранее метеорологи предупредили о похолодании, которое придет в Центральные и Северо-Западные регионы России. Ожидается, что на следующий неделе в четверг температура может понизиться до минус 6 градусов.