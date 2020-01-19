Тимошенко заявила о начале «процесса ликвидации» Украины

На Украине начался «процесс ликвидации». Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в интервью телеканалу ZIK.

С момента обретения Украиной независимости, страна попала под «внешние влияние» и стала объектом, который «используют все, как хотят», считает политик.

«Сейчас моя работа и задача – на конкретных фактах и цифрах, - объяснить, что начался процесс ликвидации Украины. И если мы с этой информацией не дойдем до каждого украинца и потеряем время, мы его потом не наверстаем», - заявила Тимошенко.

Она добавила, что руководству страны нужно сделать выводы и изменить сложившееся положение дел, или же отдать страну на «лишение ресурсов и собственности».