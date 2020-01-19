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Овечкин обошел рекорд Демье в NHL

Тамара Астапенкова
08:24 19.01.2020
Россиянин стал девятым в списке лучших снайперов в истории Лиги.
Овечкин обошел рекорд Демье в NHL
© Фото: Dirk Shadd Globallookpress

Россиянин Александр Овечкин оформил хет-трик в матче регулярного чемпионата NHL Washington Capitals - New York Islanders. Матч состоялся вечером в субботу, 18 января, в Нью-Йорке. Овечкин стал третьим игроком в истории Лиги, который сумел сделать по два хет-трика подряд в трех сезонах подряд.

Александр стал девятым в списке лучших снайперов в истории NHL. На счету россиянина 692 гола, он обогнал легенду хоккея канадца Марио Лемье (690 гола) и догнал Стива Айзермана (692 гола).  Чтобы подняться на восьмую строчку в списке и догнать канадца Марка Мессье (694 гола) Овечкину требуется всего две шайбы.

Александру Овечкину осталось всего 8 голов, чтобы перейти знаковый рубеж в 700 шайб. Нападающему сейчас 34 года. Он провел 1133 матча в NHL. Чтобы догнать непревзойденного канадца Уэйна Гретцки, рекорд которого в 894 гола держится в NHL с 1986 года, Овечкину нужно забросить еще 202 шайбы.

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