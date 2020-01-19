Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев призвал спокойно относиться к отставке российского правительства, поскольку в этом, по его словам, нет ничего необычного.

«Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране, ну, может, за последние годы это не было очень часто, но, тем не менее, это совершенно обычное событие», - сказал он в интервью Первому каналу.

Медведев подчеркнул, что когда формируется правительство, президент и премьер всегда обсуждают не только вопрос о назначении кабинета, но также и о потенциальной отставке.

Пятнадцатого января президент России Владимир Путин принял отставку российского кабмина во главе с действующим на тот момент премьер-министром Дмитрием Медведевым. Его решение о сложении полномочий последовало после анонса Путиным изменений в Конституции РФ.