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Россельхознадзор дал рекомендации русским туристам из-за вспышки пневмонии в Китае

Тамара Астапенкова
07:39 19.01.2020
В Китае зафиксированы еще 17 случаев заражения новым типом коронавируса, в общей сложности, число заболевших увеличилось до 69.
Россельхознадзор дал рекомендации русским туристам из-за вспышки пневмонии в Китае
© Фото: Pei Xin Globallookpress

Россияне, путешествующие в странах Юго-Восточной Азии, должны избегать контактов с животными из-за вспышки пневмонии, вызванной новым видом коронавируса. Предупреждение распространил Россельхознадзор.

«Россельхознадзор призывает граждан, путешествующих в странах Юго-Восточной Азии, избегать контактов с животными», - говорится в документе, опубликованном на сайте службы.

По информации Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, все заразившиеся посещали или работали на рынке в китайском городе Ухань, на котором продают морепродукты и животных, в том числе кроликов, змей и птиц. При этом источник возбудителя заболевания до сих пор не установлен.

«В этой связи существует реальный риск того, что это заболевание является зоонозом. То есть источником возбудителя, его «природным резервуаром» является определенный вид животных, как в случаях с тяжелым острым респираторным синдромом (атипичная пневмония) и ближневосточным респираторным синдромом», - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Ранее появилась информация, что в Китае зафиксированы еще 17 случаев заражения новым типом коронавируса.  По состоянию на 19 января, общее число заболевших составило  62 человека, двое из которых умерли.

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