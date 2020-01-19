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Названо главное препятствие для включения в отряд космонавтов

Наталия Майорова
07:27 19.01.2020
Специалисты убеждены, что частое использование гаджетов ухудшает зрение. Это, в свою очередь, становится основным препятствием для пополнения рядов космонавтов.
Названо главное препятствие для включения в отряд космонавтов
© Фото: Roscosmos, Globallookpress

Основным препятствием для претендентов при открытом наборе в отряд космонавтов Роскосмоса в 2018 году стали болезни органов зрения. Соответствующие данные приводит Центр подготовки космонавтов.

Уточняется, что в 2012 и 2018 годах Роскосмос провел два открытых набора в отряд космонавтов. Были отобраны 16 кандидатов. Ожидалось, что третий набор стартует в июне 2019 года и продлится до июня 2020 года. Планируется, что будут отобраны четыре кандидата в космонавты.

«Ведущее место по дисквалификации при настоящем отборе занимают болезни органов зрения, занимавшие в прошлом (2012 год) лишь третье место, болезни зубов с первого места переместились на четвертое, ЛОР-заболевания - с четвертого на третье место. Сохранили свои позиции терапевтические и хирургические заболевания - второе и пятое места соответственно», - цитирует сообщение РИА Новости.

Вместе с тем, врачи ЦПК отметили, что увеличение офтальмологической патологии вызвано возросшей нагрузкой на зрительный анализатор. Причиной этому стали гаджеты, которые применяются как в профессиональной, так и в повседневной деятельности.

В частности, при медицинском отборе в 2018 году на заочном этапе были отсены 63% кандидатов, то есть 190 человек из 301.

На очном этапе из 111 претендентов к обследованию были представлены лишь 37. Из них было дисквалифицировано 65%, то есть 24 человека.

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