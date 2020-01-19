СМИ: советника Трампа по России отстранили от работы

Специальный помощник Дональда Трампа и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности (СНБ) США Эндрю Пик временно отстранен от должности. Об этом сообщил новостной портал Axios. Такое решение было принято в связи с расследованием, связанным с вопросами безопасности.

Ранее сообщалось, что Эндрю Пик будет сопровождать президента США во время Всемирного экономического форума, который пройдет с 21 по 24 января в Давосе. Именно там Трамп может провести переговоры с президентом Ирака Бархамом Салехом.

Пик начал работать в Совете национальной безопасности по делам Европы и России с ноября прошлого года. До этого он два года являлся заместителем помощника госсекретаря и занимался вопросами Ирака и Ирана.