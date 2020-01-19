Турнир по джиу-джитсу в Подмосковье закончился массовым побоищем: видео
В чем заключалась причина конфликта и чем закончилась потасовка - неизвестно.
© Фото: Bjj Freaks, youtube
В субботу, 18 января, в подмосковном Красногорске во время Открытого турнира по бразильскому джиу-джитсу произошла потасовка. Массовое побоище завязалось между участниками и зрителями шоу.
Как видно на кадрах, размещенных в Сети, многие из дерущихся повалились на пол. Некоторые стали атаковать оппонентов, нанося удары по голове.
В чем заключалась причина конфликта и чем закончилась потасовка - неизвестно.