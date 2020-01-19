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Помпео прибыл в Берлин на конференцию по Ливии

Тамара Астапенкова
06:27 19.01.2020
Госсекретарь США также поблагодарил правительство Германии за то, что оно стало принимающей стороной конференции.
Помпео прибыл в Берлин на конференцию по Ливии
© Фото: Secretary Pompeo twitter

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил о своем прибытии в Берлин, где в воскресенье, 19 января, пройдет международная конференция по Ливии.

«Я в Берлине для обсуждения с мировыми лидерами и официальными представителями ООН вопросов, связанных с прекращением военных действий в Ливии», - написал Помпео в своем Twitter.

Госсекретарь США также поблагодарил правительство Германии за то, что оно стало принимающей стороной конференции.

Во вторник, 14 января, канцлер Германии Ангела Меркель сообщила о проведении конференции по Ливии. На встречу приглашены США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, ОАЭ, Турция, Республика Конго, Италия, Египет, Алжир, представители ООН, Евросоюза, Африканского союза и Лиги арабских государств, также глава правительства национального согласия Ливии Фаиз Сарадж и командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халиф Хафтар.

На международной конференции в Берлине для Помпео самыми важными вопросами для обсуждения являются темы прекращения огня в Ливии и вывод внешних сил.

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