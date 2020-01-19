В Китае еще 17 человек заболели новым смертельным коронавирусом

В Китае зафиксировано еще 17 случаев заражения новым типом коронавируса. О заболеваниях сообщили в комитете по вопросам здравоохранения города Ухань в провинции Хубэй.

Согласно заявлению ведомства, самому молодому пациенту 30 лет, а самому старшему - 79.

Также известно, что симптомы стали проявляться у больных еще до 13 января. Изначально проявились повышенная температура и кашель. В настоящее время три пациента находятся в тяжелом состоянии. Самочувствие остальных оценивается как стабильное.

Медики наблюдают за теми, кто имел тесный контакт с больными, уточняет Reuters.

О вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань сообщалось еще в конце декабря. По словам специалистов, возбудителем заболевания стал коронавирус.

Так, по состоянию на 19 января, общее число заболевших выросло до 62 человек. Двое из их умерли.

Под коронавирусами принято понимать семейство более чем из 30 вирусов. Впервые они были обнаружены в 1965 году. Известно, что вирус способен поражать людей и животных. Короноавирус провоцирует поражения дыхательной системы, а также желудочно-кишечного тракта и нервной системы.