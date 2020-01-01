В России ограничили максимальный размер долга

В России с 1 января 2020 года вступил в силу последний этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам и займам. Теперь максимальный размер процентов по ссудам на срок до одного года не должен будет превышать сам долг более чем в 1,5 раза.

Ограничение распространяется и на неустойки, в том числе штрафы и пени, а также платежи за услуги, оказываемые кредитором заемщику за отдельную плату по договору потребительского кредита и займа.

Ужесточение условий потребительских кредитов и займов началось в России в январе прошлого года. За это время максимальный размер процентов уменьшился в два раза, ежедневная процентная ставка была установлена на уровне в 1%. Кроме того, в качестве альтернативы «займам до зарплаты» был введен специальный финансовый продукт.