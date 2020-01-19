Концерт и угощение: российские военные привезли сирийцам тульский мед и пряники

Российские военнослужащие раздали сирийским детям тульский мед и пряники. Продукты включили в новые продуктовые наборы, направленные в Сирию в качестве гуманитарной помощи.

На этот раз раздача прошла в поселке Магрит в Латакии. Также для пришедших сирийцев сыграл военный оркестр авиабазы Хмеймим - музыканты исполнили отечественные и зарубежные хиты. Эту акцию провели для учащихся одной из местных школ, которая носит имя героя сирийской войны Блаля, погибшего в боях с боевиками.

Многие из этих детей в ходе конфликта потеряли отцов. В Магрите никогда не стреляли, но мужчины добровольно уходили защищать Сирию. Помимо основных предметов, детям в школе преподают несколько иностранных языков, а вскоре введут в программу обучения в том числе и русский.

Как заявила директор школы, у детей есть тяга к его изучению. Учитывая развитие отношений двух стран, он может оказаться весьма полезным для детей. Как поделились жители Магрита, российские военнослужащие смогли привезти к ним не только гуманитарную помощь, но и настоящий праздник.