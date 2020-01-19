В Москве трое мужчин провалились под лед

В районе Борисовских прудов в Москве под лед провалились трое мужчин. Их спасли и передали врачам скорой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Информация о людях, которые находятся на тонком льду, поступила 19 января 2020 года в 01:20.

«К месту происшествия вышла дежурная смена спасателей ПСС «Борисовская» МГПСС. В 01.23 с поверхности воды на борт судна на воздушной подушке были подняты 3 человека - мужчины 1979, 1982 и 1984 г.р.», - отмечается в сообщении МЧС.

Спасенных доставили на поисково-спасательную станцию, а затем передали врачам скорой помощи.

Причиной произошедшего, как заявили спасатели, стало пренебрежение правилами поведения на водных объектах.