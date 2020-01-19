«Будьте уверены»: Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с Соединенными Штатами. По его словам, между правительствами есть уважение независимо ни от чего.

«Если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений», - заявил Мадуро в интервью Washington Post.

Также лидер Венесуэлы отметил, что готов к диалогу с оппозицией в лице Хуана Гуаидо, но не согласится с его требованием покинуть пост главы страны. При этом Мадуро напомнил, что потеря Национальной ассамблеи является ошибкой именно оппозиционного лидера.

Напомним, ранее Мадуро назвал законным назначение нового руководства парламента во главе с депутатом Луисом Паррой. По его словам, выборы прошли в соответствии с конституцией в здании парламента.