Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

«Будьте уверены»: Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США

Егор Левин
05:25 19.01.2020
Глава Венесуэлы также отметил, что готов к диалогу с оппозицией в лице Хуана Гуаидо, но не согласится с его требованием покинуть президентский пост.
«Будьте уверены»: Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
© Фото: Roman Camacho, ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что готов к прямому диалогу с Соединенными Штатами. По его словам, между правительствами есть уважение независимо ни от чего.

«Если есть диалог, обмен правдивой информацией, то будьте уверены, мы можем создать новый тип отношений», - заявил Мадуро в интервью Washington Post.

Также лидер Венесуэлы отметил, что готов к диалогу с оппозицией в лице Хуана Гуаидо, но не согласится с его требованием покинуть пост главы страны. При этом Мадуро напомнил, что потеря Национальной ассамблеи является ошибкой именно оппозиционного лидера.

Напомним, ранее Мадуро назвал законным назначение нового руководства парламента во главе с депутатом Луисом Паррой. По его словам, выборы прошли в соответствии с конституцией в здании парламента.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата18.01.2020, 07:06
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Дата18.01.2020, 23:10
Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
05:34 В стране и мире
В Москве трое мужчин провалились под лед
05:25 В стране и мире
«Будьте уверены»: Мадуро заявил о готовности к прямому диалогу с США
04:42 В стране и мире
В Минздраве РФ рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение
04:26 В стране и мире
Названы самые вредные привычки перед сном
04:15 В стране и мире
СМИ: украинское авиастроение пострадало из-за санкций Киева против Москвы
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.