В Минздраве РФ рассказали, как правильно окунаться в прорубь на Крещение

Заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай посоветовал христианам, желающим на Крещение Господне погрузиться в прорубь, делать это исключительно в определенных местах, а также отказаться на время от курения и согреваться горячим чаем.

«Купаться необходимо в отведенных для этого местах, в которых оценивается качество воды и обеспечивается присутствие спасателей, медицинских работников», - цитирует Салагая «Интерфакс».

Принимать алкоголь перед погружением, по его словам, нельзя категорически. Употребить пищу следует за два часа до него. Курить замминистра также не советует ни до, ни после окунания в прорубь.

Салагай подчеркнул, что не следует погружаться в воду даже при малейших признаках плохого самочувствия. При наличии хронических заболеваний следует проконсультироваться с врачом. Непосредственно перед погружением замминистра советует разогреть тело, сделав легкую разминку.

Долго в проруби находиться не следует, особенно неподготовленному человеку. А после погружения сразу же необходимо вытереться, надеть теплую одежду и попить горячего чая.

Напомним, в воскресенье православные христиане празднуют Крещение Господне. В этот день патриарх Московский и всея Руси Кирилл проведет Божественную литургию в Богоявленском Елоховском соборе столицы, во время которой освятит воду. Традиция купания в прорубях (иорданях) - народная, не церковная. В церквях же призывают перед этим посетить службу и покаяться, так как «очищению» от грехов способствует именно это, а не факт погружения в прорубь.