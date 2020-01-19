Названы самые вредные привычки перед сном

Для того, чтобы быстро уснуть и хорошо выспаться, нужно избавиться от трех вредных привычек - перестать использовать перед сном телефон, смотреть остросюжетные фильмы и переедать на ночь. Так считает врач-сомнолог Алена Гаврилова.

Она отметила, что мигающий яркий свет негативно влияет на выработку мелатонина - гормона сна. Из-за этого человек тяжело засыпает и достаточно плохо спит.

Некачественным сон будет и после плотного ужина. Гаврилова в разговоре с «Вечерней Москвой» подчеркнула - для того, чтобы переварить пищу, организму нужны большие ресурсы.

«Вместе с тем нельзя ложиться голодным. Идеальным станет легкий, некалорийный перекус», - добавила врач.

Также, по словам сомнолога, нельзя смотреть остросюжетные фильмы. Они активируют выброс гормонов стресса, которые осложняют процесс засыпания.