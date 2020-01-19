СМИ: украинское авиастроение пострадало из-за санкций Киева против Москвы

В Киеве усомнились в правильности отказа авиазавода «Антонов» от сотрудничества с российскими предприятиями. Предполагается, что он может стать причиной прекращения производства самолетов и исполнения уже заключенных контрактов.

Самолеты «Антонова» сильно зависели от российских комплектующих. После того, как предприятие прекратило взаимодействие с Россией, а власти ввели антироссийские санкции, компания предприняла оказавшуюся неудачной попытку договориться с западными поставщиками.

Всего два самолета вышли из ангаров «Антонова» после этого: Ан-178 и демонстрационный экземпляр Ан-132D, который в целом так и не воплотили в жизнь. Для замещения российских компонентов требуется более 200 миллионов долларов.

«Ни копейки на это не получили. Откуда появятся самолеты? Я не могу их делать просто так», - цитирует киевская газета «День» заявления главы «Антонова» Александра Донца.

По мнению экспертов, отмена санкций сделает возможным дальнейшую работу предприятия. Предполагается, что если этого не произойдет, ее придется остановить. При этом, в статье отмечается, что украинскому авиастроению не хватает программы развития и поддержки со стороны государства.

Ранее концерн «Укроборонпром» уличили в попытке продать Перу несуществующий самолет. Речь идет об Ан-178, контракт на поставку которого оценивается в 65 миллионов долларов. «Пикантность» ситуации заключается в том, что у компании «Антонов» такого самолета просто нет.