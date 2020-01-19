«И выглядеть будет ужасно»: Трамп оценил идею постройки стены для защиты Нью-Йорка от шторма

Дональд Трамп не оценил предложенную инженерными войсками США идею о возведении вокруг Нью-Йорка барьера, который будет защищать город от штормов.

У себя в Twitter президент США написал, что эта инициатива является глупой и экологически неблагоприятной.

«Когда она понадобится, то, скорее всего, и не сработает. И выглядеть она будет ужасно», - подчеркнул Трамп.

Глава Белого дома посоветовал жителям Нью-Йорка на случай шторма запасаться тряпками и швабрами.

Строительство «морской стены», которое могло бы занять до 25 лет, издание New York Times оценивает в 119 миллиардов долларов.