Маск пообещал перевезти на Марс миллион человек

Глава корпорации SpaceX изобретатель Илон Маск рассказал о своих планах на ближайшие десятилетия. Предприниматель уверен, что скоро станет возможным отправлять около 100 тысяч человек в год на Марс.

Сделать это предполагается с помощью строительства большого количества космических кораблей Starship, которые способны совершать по три полета каждый день. При этом, один аппарат за один полет может перенести 100 тонн груза. Как заявил Маск, если за 10 лет построить сто таких кораблей, то массовые путешествия на Красную планету станут реальностью.

Таким образом, к 2050 году глава SpaceX рассчитывает переправить на Марс около миллиона землян. По его планам, на планете к тому времени уже будут рабочие места в новой инфраструктуре. Об этом сообщает портал LAD Bible.