Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Трамп не признал обвинения по делу об импичменте

Иван Линдеманн
03:25 19.01.2020
Ранее адвокаты американского лидера заявили, что процедура отстранения от власти нарушает Конституцию США.
Трамп не признал обвинения по делу об импичменте
© Фото: Mark Hertzberg, globallookpress

Президент США Дональд Трамп представил в Сенат свой ответ по делу об импичменте, в котором он заявил, что отрицает все выдвинутые против него обвинения. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Президент Трамп однозначно и категорически отвергает все обвинения по обеим статьям по делу об импичменте», - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что действия президента были конституционными и предпринимались для продвижения национальных интересов США.  В связи с указанными в документе причинами Сенат США в ближайшее время должен отвергнуть представление об импичменте.

Заявление подписал личный адвокат Трампа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Ранее они заявили, что запущенная демократами процедура импичмента нарушает Конституцию страны. Кроме того, юристы назвали происходящее попыткой отменить итоги выборов 2016 года и вмешаться в голосование 2020 года.

Напомним,  Палата представителей Конгресса США начала процедуру отстранения от власти Дональда Трампа 25 сентября 2019 года. Главу Белого дома обвинили в том, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским он якобы просил президента Украины начать коррупционное расследование против Хантера Байдена - он является сыном Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах президента.

Опубликованная стенограмма подозрения демократов не подтвердила. Сам Трамп неоднократно называл происходящее «охотой на ведьм».

В настоящее время дело об импичменте находится в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают президента США.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата17.01.2020, 22:37
В Москве прогремел салют в честь 75-летия освобождения Варшавы
Дата18.01.2020, 07:06
«Аллигатор» и «Терминатор» в небе над Хабаровском: кадры учений глазами пилотов
Дата18.01.2020, 23:10
Овечкин вошел в десятку лучших снайперов в истории NHL
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
03:56 В стране и мире
«И выглядеть будет ужасно»: Трамп оценил идею постройки стены для защиты Нью-Йорка от шторма
03:30 В стране и мире
Маск пообещал перевезти на Марс миллион человек
03:25 В стране и мире
Трамп не признал обвинения по делу об импичменте
02:43 В стране и мире
Видео
Мощный пожар в ресторане в Самаре попал на видео
02:21 В стране и мире
Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента нарушением Конституции
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
В Google Play выявлены приложения, разряжающие смартфоны
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Заклеивали рты скотчем: СК РФ проверит информацию о насилии над детьми в Батайске
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.