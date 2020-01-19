Трамп не признал обвинения по делу об импичменте

Президент США Дональд Трамп представил в Сенат свой ответ по делу об импичменте, в котором он заявил, что отрицает все выдвинутые против него обвинения. Документ опубликован на сайте Белого дома.

«Президент Трамп однозначно и категорически отвергает все обвинения по обеим статьям по делу об импичменте», - говорится в заявлении.

Там же отмечается, что действия президента были конституционными и предпринимались для продвижения национальных интересов США. В связи с указанными в документе причинами Сенат США в ближайшее время должен отвергнуть представление об импичменте.

Заявление подписал личный адвокат Трампа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне.

Ранее они заявили, что запущенная демократами процедура импичмента нарушает Конституцию страны. Кроме того, юристы назвали происходящее попыткой отменить итоги выборов 2016 года и вмешаться в голосование 2020 года.

Напомним, Палата представителей Конгресса США начала процедуру отстранения от власти Дональда Трампа 25 сентября 2019 года. Главу Белого дома обвинили в том, что во время телефонного разговора с Владимиром Зеленским он якобы просил президента Украины начать коррупционное расследование против Хантера Байдена - он является сыном Джо Байдена, которого считают самым перспективным оппонентом Трампа на выборах президента.

Опубликованная стенограмма подозрения демократов не подтвердила. Сам Трамп неоднократно называл происходящее «охотой на ведьм».

В настоящее время дело об импичменте находится в Сенате, где большинство принадлежит республиканцам, которые поддерживают президента США.