Туалеты на российских вокзалах стали бесплатными для всех

РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах России с поездами дальнего следования. Безвозмездно пользоваться уборными всем желающим можно с 1 января.

Ранее такую услугу предоставляли 80 вокзалов. На остальных для того, чтобы бесплатно сходить в туалет, нужно было предъявлять билет на поезд либо входить в категорию льготников.

«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», - рассказали РИА Новости в РЖД.

Об идее сделать уборные бесплатными для всех стало известно в середине осени. Поводом для этого стали обращения недовольных граждан.