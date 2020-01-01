Туалеты на российских вокзалах стали бесплатными для всех
Воспользоваться уборной бесплатно любому человеку ранее можно было только на 80 вокзалах из 344.
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РЖД отменили плату за посещение туалетов на вокзалах России с поездами дальнего следования. Безвозмездно пользоваться уборными всем желающим можно с 1 января.
Ранее такую услугу предоставляли 80 вокзалов. На остальных для того, чтобы бесплатно сходить в туалет, нужно было предъявлять билет на поезд либо входить в категорию льготников.
«С 1 января 2020 года бесплатно воспользоваться туалетами смогут посетители на 344 железнодорожных вокзалах», - рассказали РИА Новости в РЖД.
Об идее сделать уборные бесплатными для всех стало известно в середине осени. Поводом для этого стали обращения недовольных граждан.