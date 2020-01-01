Владивосток получил статус столицы Приморья

Владивосток стал официальной столицей Приморского края с 1 января. В силу вступил региональный закон «О статусе административного центра Приморского края» от 27 ноября прошлого года.

В городской думе отметили, что закон позволит Владивостоку получить финансирование на исполнение функций официальной столицы края, таких как организация мероприятий различного уровня и развитие инфраструктуры.

В декабре 2018 года президент России подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток, напоминает «Российская газета». Однако вопрос об административном центре Приморья, которое входит в состав ДФО, удалось окончательно решить лишь спустя год.