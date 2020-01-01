Болгария начала получать российский газ из «Турецкого потока»

Болгария с 1 января 2020 года начала получать российский газ из «Турецкого потока», а не через Румынию, как было раньше. Это позволит сэкономить стране около 41 миллиона евро.

В конце декабря прошлого года было подписано дополнительное соглашение с российской компанией «Газпром экспорт», меняющее с 1 января 2020 года точку доставки природного газа из РФ на территорию Болгарии. Теперь вместо Негру-Водэ в Румынии это будет Странджа. Голубое топливо будет поступать с турецкой территории.

Как сообщает болгарская газовая компания «Булгаргаз», достигнутые договоренности отвечают ее интересам и интересам потребителей природного газа в стране.

«Финансовые выгоды от изменения пункта доставки оцениваются примерно в 81 миллион левов (около 41 миллиона евро - прим. ред.). Эта экономия обусловлена ​​устранением затрат на доступ и транзит через территорию Румынии в размере примерно 76 миллионов левов, которые не будут оплачены компанией "Булгаргаз" и болгарским потребителем природного газа», - уточняет болгарская компания.

Кроме того, дополнительная выгода составит 4,6 миллиона левов за счет более низких тарифов. Согласно обещаниям компании, будут снижены цены на природный газ в первом квартале 2020 года. Также, по данным «Булагргаз», сейчас продолжаются переговоры с ООО «Газпром экспорт» о снижении стоимости поставок голубого топлива для страны.