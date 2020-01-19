Мощный пожар в ресторане в Самаре попал на видео

На кадрах с места происшествия видно, что огонь был очень сильным. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. Видео опубликовано на Youtube . Находившиеся в момент пожара в здании люди смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.

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