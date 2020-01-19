Мощный пожар в ресторане в Самаре попал на видео
В настоящий момент возгорание потушено, его ликвидацией руководил замглавы ГУ по государственной противопожарной службе.
© Видео: Сергей Николаев, Карлеан Ыч, Юрий Ивашков, Youtube © Фото: Юрий Ивашков, Youtube
В Кировском районе Самары загорелся ресторан. Прибывшими на место пожарными расчетами возгоранию был присвоен повышенный уровень сложности.
Пожар произошел в ресторане «Золотая пагода» на улице Георгия Димитрова. В настоящий момент пожар потушен, его ликвидацией руководил лично замглавы ГУ по государственной противопожарной службе подполковник внутренней службы Игорь Быков.
На кадрах с места происшествия видно, что огонь был очень сильным. Огонь охватил площадь в 1200 квадратных метров. Видео опубликовано на Youtube. Находившиеся в момент пожара в здании люди смогли эвакуироваться самостоятельно, пострадавших нет.