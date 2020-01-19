Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции.
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Российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) авиабазы Хмеймим в Сирии на значительном удалении были выявлены три малоразмерные воздушные цели (БПЛА) приближавшиеся к российскому военному объекту с северо-восточного направления, сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел с наступлением темного времени суток 19 января.
«Штатными зенитными ракетным средствами российской авиабазы воздушные цели были уничтожены на безопасной дистанции от авиабазы», - заявили в ведомстве.
Пострадавших или материального ущерба нет.
Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.