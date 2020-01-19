СМИ: украинские пограничники не пропустили российских актеров

В аэропорту Запорожья через границу сотрудниками госпогранслужбы Украины не были пропущены четверо российских артистов, прибывших из Варшавы.

Сообщается, что причиной этого стал тот факт, что один из них числится в базе данных по изучению дополнительных обстоятельств пересечения украинской границы, так как актер пребывал на территории Крыма после его присоединения к России.

Остальные трое россиян не были пропущены из-за того, что не смогли объяснить цели своего пребывания на Украине, говорится в сообщении ведомства.

Их имена и фамилии указаны не были.



В воскресенье, 19 января, во дворце культуры «Днепроспецсталь» должен был состояться спектакль с участием российских артистов - Марата Башарова, Сергея Колесникова и Ларисы Удовиченко.

Однако, Башаров в своем комментарии заявил, что спектакль был отменен несколько несколько дней назад.