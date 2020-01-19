Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине

Итоговый документ, принятый участниками Международной конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня. Соответствующее заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по результатам мероприятия.

По словам дипломата, в соглашении, содержащем разделы про безопасность, политический, экономический и гуманитарный процессы, и о содействии мирового сообщества, подтверждается, что военного решения конфликта нет и судьбу страны должны решать сами ливийцы.

Лавров добавил, что документ говорит о доступе всех этнических групп к нефтяным богатствам страны. При этом он уточнил, что соглашение направят в Совбез ООН, где Россия, при его рассмотрении, будет настаивать на том, чтобы мнений жителей Ливии было учтено.

Исполняющий обязанности главы МИД РФ также напомнил, что Россия настояла на том, что командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар и глава Правительства национального согласия Файез Саррдаж присутствовали на берлинской конференции.