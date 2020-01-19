Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Боевые действия в Ливии ТЕГИ

Маленький шаг: стороны конфликта в Ливии делегируют представителей в военный комитет при ООН

Наталья Вальханская
22:41 19.01.2020
Участники конференции по Ливии в Берлине «обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Amru Salahuddien, globallookpress

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам конференции в Берлине отметил, что стороны конфликта в Ливии сделали еще один «маленький шаг» после встречи в Москве, состоявшейся 13 января. В понедельник переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились более шести часов. 

Лавров отметил, что «ситуация не простая», однако заметны улучшения.

«Ливийские стороны сделали маленький шаг по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ООН военный комитет. В рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия», - сказал он.

Исполняющий обязанности главы МИД напомнил, что перемирие по инициативе России и Турции вступило в силу в ночь на 12 января. На конференции по Ливии в Берлине было констатировано, что оно в целом соблюдается, «хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон».

«И те страны, которые имеют влияние на земле в Ливии, сегодня обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирия, его консолидацию, его укрепление», - заключил Сергей Лавров.

И.о. министра также рассказал, что итоговый документ, принятый участниками Международной конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата19.01.2020, 22:07
Лавров рассказал об итоговом документе конференции по Ливии в Берлине
Дата19.01.2020, 20:15
Военная полиция РФ провела патрулирования на севере Сирии
Дата19.01.2020, 11:35
«Миллион вариантов»: эксперты оценили исход возможного реванша Макгрегора и Нурмагомедова
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата18.01.2020, 22:21
Безопасное разминирование: работу робота «Скарабей» в Сирии показали на видео
Дата18.01.2020, 16:54
Путин пообещал открыть центр архивных документов о войне
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Боевые действия в Ливии
22:41 В стране и мире
Видео
Маленький шаг: стороны конфликта в Ливии делегируют представителей в военный комитет при ООН
21:38 В стране и мире
Участники конференции в Берлине договорились о плане урегулирования в Ливии
00:57 В стране и мире
Видео
Армия Хафтара объявила о прекращении огня на западе Ливии
23:55 В стране и мире
Видео
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию в Ливии
20:58 В стране и мире
Видео
Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби ситуацию в Ливии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
23:46 В стране и мире
СМИ: украинские пограничники не пропустили российских актеров
23:45 В стране и мире
Боевики попытались атаковать авиабазу Хмеймим с помощью беспилотников
22:41 В стране и мире
Видео
Маленький шаг: стороны конфликта в Ливии делегируют представителей в военный комитет при ООН
22:39 В стране и мире
Видео
Лавров: Россия настояла на приглашении Сарраджа и Хафтара на конференцию в Берлин
22:20 Армия
Видео
Моряки Тихоокеанского флота окунулись в иордань во Владивостоке
События дня
События дня
«Дорога памяти»
Конфликт в донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Гремлин» в воздухе: в США показали полет нового военного беспилотника
Видео
Т-72 встал «на дыбы» перед трибуной со зрителями: видео
Видео
Экстренную посадку на недостроенную ВПП в Домодедово сняли изнутри самолета
Названы самые вредные привычки перед сном
Врачи рассказали, как купаться на Крещение незакаленным людям
Видео
Двигатель пассажирского самолета внезапно охватил огонь: кадры из салона
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.