Маленький шаг: стороны конфликта в Ливии делегируют представителей в военный комитет при ООН

Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам конференции в Берлине отметил, что стороны конфликта в Ливии сделали еще один «маленький шаг» после встречи в Москве, состоявшейся 13 января. В понедельник переговоры глав МИД и Минобороны России и Турции с представителями противоборствующих сторон Ливии длились более шести часов.

Лавров отметил, что «ситуация не простая», однако заметны улучшения.

«Ливийские стороны сделали маленький шаг по сравнению со встречей, которая состоялась 13 января в Москве. Они договорились делегировать по пять представителей в создаваемый по инициативе ООН военный комитет. В рамках которого будут рассматриваться все вопросы, связанные с обеспечением перемирия», - сказал он.

Исполняющий обязанности главы МИД напомнил, что перемирие по инициативе России и Турции вступило в силу в ночь на 12 января. На конференции по Ливии в Берлине было констатировано, что оно в целом соблюдается, «хотя, конечно, отдельные нарушения имеют место с обеих сторон».

«И те страны, которые имеют влияние на земле в Ливии, сегодня обязались не предпринимать каких-либо шагов, которые будут побуждать ливийские стороны к возобновлению полноформатных боевых действий, и будут стимулировать сохранение перемирия, его консолидацию, его укрепление», - заключил Сергей Лавров.

И.о. министра также рассказал, что итоговый документ, принятый участниками Международной конференции по Ливии в Берлине, содержит положения об устойчивом прекращении огня.