Лавров: Россия настояла на приглашении Сарраджа и Хафтара на конференцию в Берлин

Стороны ливийского конфликта были приглашены в Берлин на конференцию по урегулированию кризиса по настоянию российской стороны. Об этом журналистам заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат уточнил, что речь идет о главе Правительства национального согласия Файезе Саррадже и командующем Ливийской национальной армией Халифе Хафтаре.

Конференция по мирному урегулированию ситуации в Ливии состоялась сегодня в Берлине при участии России, Турции, Германии, Франции, США и ряда других стран.

«Россия участвовала в подготовке с самого начала, мы приняли участие во всех пяти подготовительных раундах. Именно по нашему настоянию организаторы отошли от своей первоначальной задумки собраться без ливийских сторон. На конференцию были приглашены ливийские лидеры, имею в виду главу Правительства национального согласия Файеза Сарраджа и командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара», - заявил Лавров.

По результатам сегодняшней встречи стран-участниц конференции в Берлине будет подписан пакет документов, добавил Лавров. Российская Федерация настаивает, чтобы итоговый вариант документов, который направят в Совбез ООН, включал мнение самих ливийцев, подвел итог и.о. главы российской дипломатии.