Адвокаты Трампа назвали процесс импичмента нарушением Конституции

Команда адвокатов президента США Дональда Трампа считает процесс по отстранению американского лидера от власти вмешательством в Конституцию. Об этом говорится в документе, который юристы в ответ на предъявленные главе Белого дома обвинения направили в Сенат.

Адвокаты утверждают, что импичмент, инициированный демократами, является опасной атакой на право американского народа свободно выбирать своего президента.

«Это наглая и незаконная попытка отменить результаты выборов 2016 года и вмешаться в выборы 2020 года, до которых осталось всего несколько месяцев»,— отмечается в документе.

Также юристы говорят, что в процедуре импичмента нет конституционных оснований. Этот процесс был бы возможен, если бы Трампа признали виновным в тяжком преступлении или проступке. Американский президент, считают юристы, ничего подобного не совершал.

Более подробное юридическое обоснование сам Трамп представит в понедельник, 20 января.

Процедуру отстранения президента США от власти Палата представителей Конгресса США начала 25 сентября 2019 года. Инициировали процесс демократы. Поводом для него стал телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским, в котором глава Белого дома якобы просил президента Украины начать расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена, которого считают самым перспективным соперником Трампа на выборах в 2020 году. В ответ американский лидер обещал оказать Киеву военную помощь.

Расшифровка стенограммы подозрения демократов не подтвердила, однако процедура импичмента продолжилась. 19 декабря против Трампа выдвинули две обвинительных статьи - злоупотребление властью и препятствование Конгрессу. В четверг, 16 января, обвинения официально представили в Сенате, который после этого приступил к расследованию.

Напомним, большинство мест в Сенате США принадлежит поддерживающим Трампа республиканцам.