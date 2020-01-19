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Борьба с бедностью и улучшение демографии: что Мишустин считает приоритетом в работе правительства РФ

Юлия Шатилова
21:59 19.01.2020
Президент РФ Владимир Путин на этой неделе назначил своим указом Михаила Мишустина на должность главы кабинета министров.
Борьба с бедностью и улучшение демографии: что Мишустин считает приоритетом в работе правительства РФ
© Фото: Russian State Duma, globallookpress

На этой неделе пришла новость об отставке  нынешнего кабинета министров. А значит реализовывать все амбициозные цели, обозначенные президентом РФ Владимиром Путиным во время послания Федеральному собранию, будет уже новое правительство. Под руководством бывшего главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.

«Президент (во время послания Федеральному собранию - прим. ред.) обозначил целый ряд фундаментальных изменений в Конституцию. В этих условиях, я полагаю, что было бы правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство Российской Федерации в действующем составе подало в отставку», - сказал Дмитрий Медведев на встрече с Владимиром Путиным.

Сразу после этого Путин ввел должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и назначил на этот пост Медведева .

Потом несколько часов и в министерствах и в ведомствах терялись в догадках, кто сядет в освободившееся кресло. Звучали имена главы Счетной палаты Алексея Кудрина, министра финансов Антона Силуанова,  мэра Москвы Сергея Собянина и даже спикера Госдумы Вячеслава Володина.

Интрига разрешилась тем же вечером.  Владимир Путин выдвинул кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина. 

Это шокировало Запад. Большинство мировых изданий были удивлены выбором  президента и назвали назначение Мишустина сенсацией. Но в своих материалах писали о нем с нескрываемым уважением, называя его создателем едва ли не самого эффективного в мире налогового ведомства.

В минувший четверг еще кандидат в премьеры Михаил Мишустин в Госдуме пообщался с представителями всех думских фракций. Он уверенно и полно ответил на все вопросы народных избранников, а также рассказал о приоритетах своей работы на посту руководителя кабмина. Главным, по словам Мишустина, для него является выполнение поставленных в послании президента задач, и прежде всего - это борьба с бедностью и улучшение демографии.

«Президент задал высокий темп работы, огласив Послание Федеральному собранию на первой, кстати, полной рабочей неделе 2020 года.   Хорошо понимаю, что прозвучавшее вчера Послание нужно воспринимать прежде всего как программу социальной справедливости, основанную на наших традиционных ценностях, обращенную к людям, к их самым насущным проблемам. На первом месте забота о детях, о семье, о росте их достатка и о повышении качества жизни. Благодаря макроэкономической стабильности и профицитному бюджету у нас имеются финансовые источники для реализации всех поставленных президентом задач, начиная уже с января этого года», - сказал Мишустин во время общения с  депутатами.   

Сейчас новому российскому премьеру 53 года. Он родился в Москве, женат и воспитывает троих сыновей. В 1989 году окончил Московский станкоинструментальный институт или СТАНКИН по специальности инженер-системотехник, а потом и аспирантуру.

В 90-е годы Мишустин решил связать свою жизнь с перспективнейшей в то время сферой - компьютерными технологиями и возглавлял Международный компьютерный клуб. Энергичного технократа заметили в правительстве, и с 1998 года с небольшим перерывом он является государственным служащим.

В 2008 году Мишустин ушел в бизнес, а в 2010 вернулся на госслужбу и возглавил ФНС. В итоге, благодаря Михаилу Мишустину, в налоговых  почти пропали очереди, число фирм-однодневок уменьшилось в разы, он ввел онлайн кассы которые,  как говорят бизнесмены, заметно упростили им жизнь. Созданная им система налогов и сборов признана лучшей в мире.

Вообще, новый глава кабмина человек разносторонний: играет в хоккей в Ночной лиге,  пишет стихи и даже сочинил музыку для одной из песен Григория Лепса.

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